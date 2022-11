FANFARE TARATATI, 27 novembre 2022, .

FANFARE TARATATI



2022-11-27 12:30:00 – 2022-11-27

Venez découvrir la fanfare Taratati lors du marché paysan de l’AMEM à Lemberg.

Un trio sérieusement loufoque prend possession de l’espace public et des gens qui y passent.

Improvisation et théâtre de situation spontané, facéties absurdes et décalées, on dirait une nuée d’oiseaux aux sons extravagants qui se pose où bon lui semble.

Les voilà lâchés en pleine nature ou dans la ville, ces bacs à sable du quotidien pour gamins mal éduqués mais toujours amusés.

Rien n’est prévu dans ce genre de chose, les arts de Rue sont aussi des arts libres et inouïs, sans code et sans règle, libertaires et ludiques.

Deux créneaux de passage sont prévus : l’un à 12h30 et l’autre à 15h00. Événement gratuit.

