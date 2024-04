Fanfare sur le port « Grand Machin Chose » Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, samedi 6 juillet 2024.

La fanfare « Le Grand Machin Chose » s’invite sur le port du Pouliguen.

La fanfare rose qui pétille et enflamme le dancefloor !

Au programme : des musiciens aux tonalités changeantes réunis dans des configurations variables, groove, pop, funk, chansons assurent leur répertoire éclectique.

Ils vous feront danser où que vous soyez, sur le port et dans les rues du Pouliguen…

