Paris Jardin Nelson-Mandela (ex-des Halles) île de France, Paris Fanfare SPB : de la musique en couleurs dans votre kiosque ! Jardin Nelson-Mandela (ex-des Halles) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fanfare SPB : de la musique en couleurs dans votre kiosque ! Jardin Nelson-Mandela (ex-des Halles), 29 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 14h30 à 17h30

gratuit

Créée dans la rue du même nom il y a 30 ans, la fanfare “The Saints-Pères’ Band” investit les kiosques à musique pour réveiller l’esprit festif des quartiers parisiens. Venez partager notre bonne humeur et apprécier la diversité de notre répertoire : musiques actuelles, Balkans, latino, valses, compositions originales… Situé au cœur du quartier des Halles, le jardin Neslon Mandela est idéal pour faire une pause en plein air au centre de Paris, et son aire de jeux est aussi très prisée des familles. Une dizaine de musiciens jouera dans le monumental kiosque du jardin pour le plus grand bonheur des petits et des grands, afin de raviver la convivialité du quartier et, pourquoi pas ?, faire naître des vocations musicales ! Concerts -> Autre concert Jardin Nelson-Mandela (ex-des Halles) 32, rue Berger Paris 75001

4 : Les Halles (117m) 1 : Louvre Rivoli (311m)

Contact :The Saints-Pères’ Band contact@saints-peres.band http://www.saints-peres.band http://www.facebook.com/spb.fanfare Concerts -> Autre concert Insolite;Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-08-29T14:30:00+02:00_2021-08-29T17:30:00+02:00

Saint-Eustache

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin Nelson-Mandela (ex-des Halles) Adresse 32, rue Berger Ville Paris lieuville Jardin Nelson-Mandela (ex-des Halles) Paris