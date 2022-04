FANFARE POP CORN Saint-Brevin-les-Pins, 13 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

FANFARE POP CORN Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-13 – 2022-07-13

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

La fanfare Pop Corn sera présente pour clore le Symposium au Parc du Pointeau avant de se rendre au Marché Nocturne de l’Océan.

Horaires :

18h – Clôture du Symposium Parc du Pointeau

20h30 – Marché Nocturne de l’Océan

POP CORN 007, c’est la rencontre entre la troupe Moribayassa du ciné concert « on a frappé sur la lune » et la Fanfaratomik orchestre de rue funky et décalé.

Après avoir découvert leur goût commun pour les musiques de film, ils décident de faire descendre le cinéma dans la rue. Réorchestrant les « bandes sons » les plus célèbres, PC 007 défile à travers villes et campagne replongeant le spectateur dans le monde onirique et parfois nostalgique des chefs-d’œuvre intemporels du 7ème art.

