Beer District, le jeudi 19 août à 19:00

Le Beer District Marseille à la chance de recevoir la fanfare La Vashfol ! Leur répertoire ? Un savant mélange de rock, disco, pop, musiques des balkans et chansons françaises ! Le premier set est a 19h et le second a 21h ♫♫♫ Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T19:00:00 2021-08-19T23:00:00

