le samedi 14 mai à Pavillon de vendôme

Née de l’imaginaire de sept musiciens marseillais inspirés par les destinations ensoleillées, leur musique rappelle d’anciens airs du folklore européen, auxquels le temps, les distances et les métissages ont donné des couleurs nouvelles et des noms célèbres : mazurka, biguine ou calypso… Elle a le goût, la saveur et l’arôme propices à la danse autant qu’à la rêverie. Percussions, guitare, clarinette, saxophone, trombone et tuba, les sept musiciens fabriquent une musique festive et rythmée, riche d’improvisations, qui emmène ailleurs ! CONCERT FANFARE FESTIVE Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle / 32, rue Celony, 131000 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

