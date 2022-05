Fanfare en déambulation – “Batt mobile”

Fanfare en déambulation – "Batt mobile" en déambulation sur la digue. Vous entendez au loin un rythme de batterie. Intense et diablement entraînant. Que se passe t' il ? Deux percussionnistes face à face, qui jouent sur une même batterie acoustique fixée sur un tricycle complètement déjanté, afin d'invoquer l'esprit de la Terre ! Quand il apparaît, le public ne peut qu'être hypnotisé ! 20h – En déambulation. Renseignements auprès de l'office culturel au 02 33 70 60 41.

