2022-07-10 11:30:00 11:30:00 – 2022-07-10 Nancy

Meurthe-et-Moselle Dimanche 10 juillet | prairie de la Méchelle

11h30 – Gratuit De (presque) 7 à 77 ans, cet orchestre participatif à l’énergie débordante , composée d’instruments à vent et percussions, s’échine à faire vivre autrement la légende de Saint Nicolas. Pour cette 7e édition, c’est une véritable « salade de museaux » qui vous attend : 7 morceaux, 7 compositeurs : Fabrice Bez, Youssef Essawabi, Jérôme Fohrer, Nicolas Gegout, Eric Goubert, Renaldo Greco et Véronique Mougin. +33 3 83 36 82 82 http://www.mjclillebonne.fr/ dr

