FANFARE DE NOËL PAR LA CIE JACQUELINE CAMBOUIS – COMBRÉE Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Si mauvais temps : replis à la Bibliothèque Fanfare de Noël « Noël givré » par la Cie Jacqueline Cambouis proposée au plan d’eau de Combrée, le 11 décembre. Si mauvais temps : replis à la Bibliothèque Ombrée d’Anjou

