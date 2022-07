Fanfare de la Touffe Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Fanfare de la Touffe Paray-le-Monial, 24 août 2022, Paray-le-Monial. Fanfare de la Touffe

Dans les rues de la ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

2022-08-24 – 2022-08-24 Paray-le-Monial

Saône-et-Loire EUR Pour finir la saison estivale en beauté, l’office de tourisme vous propose de participer à la Fanfare de la Touffe. Devenez un musicien de la fanfare surtout si vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie. Cette fanfare est ouverte à tous. Il suffit de vous inscrire à l’avance et d’être disponible pour un atelier répétition avec un chef de fanfare qui vous initiera à l’art de souffler sur des signes de conduction faciles à mémoriser. Après, c’est partie pour une parade dans les rues de Paray ! Inscription obligatoire pour participer à la fanfare. Pour finir la saison estivale en beauté, l’office de tourisme vous propose de participer à la Fanfare de la Touffe. Devenez un musicien de la fanfare surtout si vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie. Cette fanfare est ouverte à tous. Il suffit de vous inscrire à l’avance et d’être disponible pour un atelier répétition avec un chef de fanfare qui vous initiera à l’art de souffler sur des signes de conduction faciles à mémoriser. Après, c’est partie pour une parade dans les rues de Paray ! Inscription obligatoire pour participer à la fanfare. Paray-le-Monial

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Lieu Paray-le-Monial Adresse Dans les rues de la ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire Ville Paray-le-Monial lieuville Paray-le-Monial Departement Saône-et-Loire

Fanfare de la Touffe Paray-le-Monial 2022-08-24 was last modified: by Fanfare de la Touffe Paray-le-Monial Paray-le-Monial 24 août 2022 Dans les rues de la ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Paray-le-Monial Saône-et-Loire