**11 septembre 2021 :** * 11 h AUBADE (avenue Lajarrige) * 18 h CONCERT (place de la Victoire) **12 septembre 2021 :** * 11 h ÉCHANGES (Centre équestre de La Baule) * 16 h DÉFILÉ (Casino Barrière >> Place Leclerc) 11 septembre 2021 : 11 h AUBADE (avenue Lajarrige) 18 h CONCERT (place de la Victoire) 12 septembre 2021 : 11 h ÉCHANGES (Centre équestre de La Baule) 16 h DÉFILÉ (Casino Barrière… 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique

2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T20:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T18:00:00

