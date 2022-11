Fanfare

Fanfare, 28 décembre 2022, . Fanfare



2022-12-28 17:00:00 – 2022-12-28 18:30:00 Fanfare en déambulation dans les rues du centre-ville, suivie d’un vin chaud et d’une « potion magique » offert par la municipalité. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville