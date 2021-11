Fanfaraï big band sous le chapiteau de la Faïencerie La Faïencerie, 17 décembre 2021, Creil.

La Faïencerie, le vendredi 17 décembre à 20:00

Pendant trois semaines, la compagnie associée de La Faïencerie Un loup pour l’homme s’installe au plateau Rouher de Creil avec le Chapiteau des Loups. Un temps fort organisé par La Faïencerie en partenariat avec la GAM, le Centre Georges Brassens, le Conservatoire, l’Espace Matisse, les associations de quartiers… On a voulu se joindre à la fête et inviter la fanfare la plus cool qu’on connaisse : Fanfaraï. Ce « big band » est la rencontre de musiciens de tous horizons qui revisitent le répertoire du Maghreb et notamment de l’Algérie. Le groupe ne se cantonne par au raï, il marie les thèmes arabo-berbères, turques ou arabo-andalous avec des consonances afro-cubaines, latines ou jazz. Ils ont une volonté partagée et vivace de générer du lien. Chacun de leurs passages fait naître des moments forts de partage et de rencontres où les youyous rencontrent les « Allez ! ».

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

FANFARAÏ est certainement le Big Band français le plus atypique !

La Faïencerie All. Nelson, 60100 Creil Creil Oise



