FANFARAÏ BIG BAND pour la Fête de fin d’année Centre d’hébergement d’urgence pour migrants, 15 décembre 2021, Ivry-sur-Seine.

Centre d’hébergement d’urgence pour migrants, le mercredi 15 décembre à 20:00

Ce Big Band atypique (12 musiciens, 24 instruments sur scène) fait dialoguer les sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord, le jazz, les rythmiques et harmonies des musiques latines, turques et tziganes. Revisitant les patrimoines arabo-andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, FANFARAÏ BIG BAND fait dialoguer les instruments traditionnels de différents continents – derbouka, guellal, karkabou, oud, guembri maghrébins et congas cubaines – avec une solide section de cuivres et une formation rythmique basse-clavier-batterie plus actuelle. Après avoir tourné dans plus de 20 pays, sur 3 continents, FANFARAÏ BIG BAND souffle un vent de nouveauté sur la scène musicale actuelle avec la sortie de son nouvel album : « Raï is not dead » Cet opus est un hommage particulier au Raï des anciens qui participa à la libération d’une parole et d’une créativité souvent ligotée par le conservatisme et l’extrémisme.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

FANFARAÏ BIG BAND est certainement le Big Band français le plus atypique !

Centre d’hébergement d’urgence pour migrants 10 Rue de la Baignade, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne



2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T22:00:00