Le vendredi 03 février 2023

de 21h00 à 23h00

Prévente : 15 EUR Tarif sur place – Prix unique : 20 EUR

Trois musiciens font dialoguer leurs héritages culturels et leurs influences pour célébrer l’épopée des cultures musicales africaine et les connexions entre Moyen-Orient et Maghreb, Europe et Amériques… Un véritable son de brass band mêlé à des sonorités du Maghreb, des percussions tunisiennes et une trompette sautillante superposée à des sons électro, c’est la recette magique de ce trio qui va vous faire danser ! Marzouk Mejri : voice, percussion, Tunisian winds, loops. Charles Ferris : trumpet, trombone, loops. Ghiaccioli & Branzini Dj: electronics, programming. Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Fanfara Station

