Le port, Le Somail, le samedi 17 juillet à 18:30

**25 ans… WAOUH !** Rendez-vous pris du 4 au 25 juillet 2021 avec le Festival Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi, qui fête ses 25 ans. Cette année, la péniche Tourmente est transformée en œuvre d’art contemporain par l’artiste-architecte Samir El Kordy et redevient scène de concerts musiques du monde ! Dans un esprit de fête et de convivialité, le public profite de concerts gratuits auxquels peuvent s’ajouter des balades familiales le long du canal et des découvertes culinaires et viticoles… Concerts gratuits. Nombre de places limité. Pas de pass sanitaire. Évènements organisés dans le respect des consignes sanitaires. Ouverture du site à 18h30. Nous vous conseillons d’arriver 30 min avant le début du concert. Restauration et buvette sur place avec Papilles Sauvages et Cook & the gang. Venez avec votre gobelet, pensez covoiturage ou pédibus… Pour sa septième étape, le Festival Convivencia 2021 débarque au port du Somail (11). **Au programme :** • Concert live de Fanfara Station. Concert à 20H30. • Émission par les jeunes de l’ABP (Narbonne) de 16H à 18H. Podcasts à retrouver sur l’audioblog d’ARTE Radio. Ateliers animés par Radio.Com-Unik. • Vernissage de l’exposition Débordements et intervention de Marie Havel et Clément Philippe à la Maison Bonnal. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux. • Stand de vignerons locaux labélisés Vignobles & Découvertes et les Vignobles de la Via Domitia en Languedoc. À partir de 18H30, sur le site du concert. • Convivencia en transition, rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives portées par le festival et les acteurs engagés localement, et faîtes tourner “la roue DD” ! À partir de 18H30 sur le site du concert. En partenariat avec le Comité des fêtes du Somail. Et aussi le dimanche 18 juillet à Ventenac-en-Minervois… • Rendez-vous pour une journée sur le thème du développement durable : visite de la cave folie viticole, rencontre avec les charpentiers de marine, projection documentaire,… • Vernissages des expositions Débordements de Marie Havel et Clément Philippe et Le Secret de la licorne de Patrice Carré. Dans le cadre d’Horizons d’Eaux. Plus d’informations sur [convivencia.eu](https://convivencia.eu/) ou au +33 562 19 06 06. **Liens utiles :** [Page facebook](https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival) [Évènement facebook](https://www.facebook.com/events/485402399233352/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A255008767921256%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5B%5D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

Gratuit.

Inspiré par le souvenir d’un père et sa fanfare, Fanfara Station mélange les sons des Brass Band et des rythmes du Maghreb.

Le port,Le Somail 43.264417, 2.904833 Castans Aude



2021-07-17T18:30:00 2021-07-17T23:00:00