FANFAN DANS EN MARGE THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, dimanche 14 avril 2024.

FANFAN DANS EN MARGEQui ne s’est jamais senti un peu en marge ?Fanfan voulait être une grande actrice de cinéma… mais rire de soi c’est quand même plus drôle. Fanfan voulait se produire dans des grands music-halls… mais chanter en mode Britney Spears c’était pas dans ses cordes. Fanfan a fréquenté des filles mais c’était quand même… chiant alors elle a essayé les mecs et c’était tout aussi chiant. Entre une famille un brin dégénérée, le quasi sadisme d’une prof d’espagnol déphasée, sans oublier Sabrina la parisienne envoûtante et déjantée, florilège épicé de la vie d’une jeune fille qui se sent à côté de la plaque.

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 17:00

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84