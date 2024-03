FANFAÉROBIC : (fanfare sportive du dimanche mais un week end sur deux) Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 7 juillet 2024.

FANFAÉROBIC : (fanfare sportive du dimanche mais un week end sur deux) Dimanche 7 juillet 2024 à 16h30 et 17h45, à la Ferme d’en Haut Dimanche 7 juillet, 16h30, 17h45 Ferme d’en Haut Gratuit

Des hits to be fit : chaussez les leggings, enfilez vos baskets : Pour vous et rien que pour vous, Véroniquée Davinasse viendront avec leurs coach.e.s vous enchaîner sur une séance cardio les tubes monumentaux qui sentent bon sous les aisselles et transpirent la joie de vivre ! LYCRA IS NOT DEAD !

Gratuit, sans réservation, à 16h30 et 17h45

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq