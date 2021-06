FANELLY Sunset & Sunside, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 juin 2021

de 20h à 21h

payant

Pour la sortie de l’album « Metro Stories »

JAUGE LIMITÉE

Auteure, compositrice et chanteuse italienne à l’univers sensible et original, Fanelly nous présente METRO STORIES, son premier album inspiré par les hommes et les femmes croisés lors de ses trajets dans le métro de Paris, et où « chaque chanson est une histoire ». Cette jeune artiste nous touche par la sincérité de ses compositions imprégnées d’influences jazz, pop, la pureté de ses arrangements et ses héros de tous les jours en quête d’identité et de vérité…à découvrir !

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/6/artiste/3814/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-06-24T20:00:00+02:00_2021-06-24T21:00:00+02:00