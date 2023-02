FANELLY SUNSET, 9 février 2023, PARIS.

FANELLY SUNSET. 9 février 2023, 20:30. Tarif : 22.0 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente Son nom commence à circuler en France et en Italie depuis la sortie de son premier album «METRO STORIES», qui a su vite gagner les amoureux des mélodies enlevées, entre jazz et pop, des textes profonds, des arrangements subtils. Sans oublier ce timbre chantant hérité de la région des Pouilles en Italie, où elle a grandi, avant de s’embarquer pour le monde. Cette auteure-compositrice- interprète au parcours atypique, nous touche par ses personnages croisés dans le Métro de Paris, en quête d’identité et de vérité. Une recherche qui transpire aussi de ses compositions, si essentielles, délicates et énigmatiques à la fois.

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

