FANEL (MADE IN ASIA) Toulouse, 7 avril 2022, Toulouse.

FANEL (MADE IN ASIA) ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

2022-04-07 19:00:00 – 2022-04-07 ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne

Toulouse Haute-Garonne

EUR Bérangère Sentex est le reflet d’une artiste de sa génération, une enfant qui a grandi dans les années 1990. Pour elle, il est impossible de devoir choisir entre son background indie pop et rock et son amour de la culture pop nippone.

Un mélange des genres assumé qui a signé l’acte de naissance de Fanel en 2014, après plus de 10 années d’expérience dans la musique. En 2017, après deux EP The Mirror (2014) et You and I (2016), l’artiste se replonge dans la composition avec pour envie d’affirmer son attachement au Japon. L’artiste sort, en 2019, son premier album Human, questionnant en 9 titres, ce qui fait l’être humain, sa belle imperfection, le rapport à soi et aux autres.

Entre textures synthétiques et instruments traditionnels, Fanel propose une pop singulière. Sur scène, Fanel se mue en groupe, en duo acoustique, accompagné au piano par Édouard Bertrand.

Cette formule duo est née de l’envie de retrouver un peu de simplicité, de connexion directe avec le public, l’envie de prendre le temps et de partager un vrai moment humain !

Dans le cadre de la Pause Spectacle et du festival Made in Asia.

Habile mélange d’influences anglo-saxonnes et de tradition japonaise, Fanel fait vibrer vos cordes sensibles et vous amène ailleurs, partout, sauf là où vous l’imaginez.

madeinasia@tchin-tchine.com

