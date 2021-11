Fandango et arin-arin du pays basque COMDT, 5 février 2022, Toulouse.

Fandango et arin-arin du pays basque

du samedi 5 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à COMDT

Agnès Perez enseignera les formes du fandango et du arin-arin du Pays Basque nord (Iparralde) et présentera une comparaison avec le fandango plus spécifique à la province du Labourd. Elle présentera les outils pédagogiques liés à la transmission de ces danses et accompagnera l’identification de leurs difficultés propres en donnant les moyens de leur maîtrise. Élève de Betti Betelu, danseur à qui on doit la renaissance de la danse populaire en Pays Basque, Agnès Perez tient de lui sa passion de transmettre. De nombreuses années d’expériences sur le terrain lui ont permis d’affiner sa pédagogie afin de permettre au plus grand nombre d’acquérir les bases pour rentrer au plus vite dans le plaisir de la danse. Elle enseigne ainsi la danse traditionnelle aux enfants comme aux adultes, en Pays Basque, un peu partout en France et en Europe. > danseurs de niveau avancé et formateurs, savoir valser sur 3 temps

Sur inscriptions / 55 ou 44€ (voir modalités)

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



