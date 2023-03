FANA HUES + Ethel Le Hasard Ludique, 13 mars 2023, Paris.

Le lundi 13 mars 2023

de 20h00 à 00h00

. payant

14€*

Super! et Le Hasard Ludique présentent… Fana Hues en concert au Hasard Ludique le 13 mars 2023 !

Lorsque Fana Hues était enfant, la maladie lui a enlevé sa voix pendant près de cinq ans.

Cette période de quasi aphonie, une expérience difficile et humiliante, a conduit Fana à apprécier le pouvoir de la guérison et à prendre conscience de sa vocation de musicienne dès son plus jeune âge.

Élève des grandes chanteuses de rnb que sont Nina Simone, Dionne Warwick, Anita Baker, Beyonce Knowles et Mary J. Blige, Fana a grandi au sein d’une grande famille musicale. Son père, qui jouait de la basse, de la guitare et du piano, lui a appris, ainsi qu’à ses sœurs, à chanter.

Sa famille et l’envie d’être innovante dans son approche, lui inspire le nom Hues. « Je veux capturer toutes les différentes nuances d’une même idée », explique-t-elle en parlant de plier et de tordre le rnb, et d’apporter des éléments d’elle-même au genre.

Elle annonce une tournée internationale en 2023 et se produira sur la scène du Hasard Ludique lundi 13 mars.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/569825254997488 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-01-27/fana-hues

