Fan Zone – Retransmission Jeux Olympiques : Bob à II Hommes La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Fan Zone – Retransmission Jeux Olympiques : Bob à II Hommes La Plagne Tarentaise, 15 février 2022, La Plagne Tarentaise. Fan Zone – Retransmission Jeux Olympiques : Bob à II Hommes Plagne Centre Place Perrière La Plagne Tarentaise

2022-02-15 13:00:00 13:00:00 – 2022-02-15 16:00:00 16:00:00 Plagne Centre Place Perrière

La Plagne Tarentaise Savoie La station vous propose la retransmission de l’épreuve de Bob à II Hommes avec nos champions Plagnards Romain Heinrich et Dorian Hauterville en course !

Suivez leur course dans la Fan Zone, boissons chaudes et kit supporters offerts ! Plagne Centre Place Perrière La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Centre Place Perrière Ville La Plagne Tarentaise lieuville Plagne Centre Place Perrière La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Fan Zone – Retransmission Jeux Olympiques : Bob à II Hommes La Plagne Tarentaise 2022-02-15 was last modified: by Fan Zone – Retransmission Jeux Olympiques : Bob à II Hommes La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 15 février 2022 La Plagne-Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie