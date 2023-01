FAN ZONE – 13 FÉVRIER Brides-les-Bains Brides-les-Bains Office de Tourisme de Brides-les-Bains Brides-les-Bains Catégories d’Évènement: BRIDES LES BAINS

Savoie

FAN ZONE – 13 FÉVRIER Brides-les-Bains, 13 février 2023, Brides-les-Bains Office de Tourisme de Brides-les-Bains Brides-les-Bains. FAN ZONE – 13 FÉVRIER Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie

2023-02-13 17:30:00 17:30:00 – 2023-02-13 23:30:00 23:30:00 Brides-les-Bains

Savoie Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Venez découvrir la « fan zone » de Brides-les-Bains du 3 au 19 février 2023.



Tous les jours, elle vous accueillera avec de nombreuses animations de 17h30 à 23h30, au cœur de son Parc Thermal. contact@brides-les-bains.com +33 4 79 55 20 64 Brides-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains Apidae Tourisme Scic SA – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: BRIDES LES BAINS, Savoie Autres Lieu Brides-les-Bains Adresse Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie Office de Tourisme de Brides-les-Bains Apidae Tourisme Scic SA - source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA - source : Apidae Tourisme Ville Brides-les-Bains Office de Tourisme de Brides-les-Bains Brides-les-Bains lieuville Brides-les-Bains Departement Savoie

Brides-les-Bains Brides-les-Bains Office de Tourisme de Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brides-les-bains-office-de-tourisme-de-brides-les-bains-brides-les-bains/

FAN ZONE – 13 FÉVRIER Brides-les-Bains 2023-02-13 was last modified: by FAN ZONE – 13 FÉVRIER Brides-les-Bains Brides-les-Bains 13 février 2023 Brides-les-Bains Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie Brides-les-Bains, Savoie Office de Tourisme de Brides-les-Bains Savoie

Brides-les-Bains Office de Tourisme de Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie