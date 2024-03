FAN TOUR ! – Séries Mania OFF Office de Tourisme de Lille Lille, samedi 16 mars 2024.

FAN TOUR ! – Séries Mania OFF En attendant le Festival, Séries Mania propose le OFF : projections, rencontres, visites et beaucoup de surprises. Un programme concocté en collaboration avec des partenaires culturels de la région. 16 et 23 mars Office de Tourisme de Lille Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Embarquez à bord du City Tour et découvrez les lieux de tournage de films et séries de Lille, Roubaix et Tourcoing. Des nombreuses anecdotes et une rencontre surprise (sous réserve) complèteront ce moment.

Cette année, le OFF sort des sentiers battus. Que ce soit en baskets pour nos désormais cultissimes visites des lieux de tournage ou de musées, en chaussons et talons sur des dancefloors fivois, ou bien paisiblement installés dans un canapé à déguster une série millésimée, vous allez atteindre des sommets !

Office de Tourisme de Lille Place Rihour, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France