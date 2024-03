Fan tour des lieux de tournage de la métropole lilloise Palais Rihour Lille, samedi 16 mars 2024.

Fan tour des lieux de tournage de la métropole lilloise Une visite à pied puis en bus, à la découverte des lieux de tournage de Germinal, HPI, La vie d’Adèle, Roubaix une lumière, Bienvenue chez les ch’tis… 16 et 23 mars Palais Rihour 20€

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

‘ ‘ comme Germinal, HPI, La vie d’Adèle, Roubaix une lumière, La vie est un long fleuve tranquille, Les invisibles, Bienvenue chez les ch’tis et bien d’autres !

Embarquez à bord du City Tour et découvrez les lieux de tournage de films et séries qui ont marqué le 7e art à Lille, Roubaix et Tourcoing. Plongez dans l’envers des décors, laissez-vous surprendre par les anecdotes de tournage et retrouvez les personnages de vos feuilletons favoris.

Une rencontre surprise égayera sans doute ce moment !

>> Samedis 16 mars et 23 mars, de 14h30 à 17h30

>>20€ – gratuit pour les moins de 6 ans

>> Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com/fan-tour.html

>> Réservation en ligne, ou dans les Offices de tourisme de la métropole lilloise*

*Dans tous les Offices de Tourisme avant le 14 mars (visite du 16 mars) et avant le 21 mars (visite du 23 mars), puis uniquement auprès de l’Office de Tourisme de Lille jusqu’au jour de la visite.

