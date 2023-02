FAN RAID Terrain des sports, 10 juin 2023, Le Mené Office de tourisme Bretagne Centre Le Mené.

FAN RAID

2023-06-10 – 2023-06-11

Après la Course aux Dahuts nouveau projet pour les 10 et 11 juin prochain, la 1ère édition du Fan Raid !!!

Nous préparons un raid multisports de 70 km à la découverte de notre territoire et de notre patrimoine. Course d’orientation, vtt, trail, kayak et bivouac sont au programme de ce raid en équipe de 2 (hommes, femmes ou mixte). Les inscriptions se font sur Klikego et seront limitées à 50 équipes pour cette première année, alors n’attendez pas trop longtemps pour espérer y participer ! En attendant de revenir vers vous pour plus d’infos, un petit aperçu de ce qu’il vous attend sur notre Facebook…!

fromeneamitienature@gmail.com

