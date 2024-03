Fan Raid Terrain des sports Le Mené, samedi 8 juin 2024.

Fan Raid Terrain des sports Le Mené Côtes-d’Armor

Forte d’une première édition réussie, l’association Fromené Amitié Nature, récidive avec un parcours 100% nouveau avec des nouvelles disciplines sportives. 75 km 1000M D+ par équipes de 2 hommes, femmes ou mixte « majeurs » au jour de l’épreuve, pour découvrir une nouvelle partie du milieu naturel et du patrimoine du centre bretagne. Vtt, trail, escalade, run and bike, tir a l’arc, paddle, C/O diurne et nocturne en orientation avec cartes et boussole et un bivouac seront au programme de ce raid sur 2 jours. Il n’y aura pas de barrière horaire imposée, mais des itinéraires de délestages seront proposés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-09

Terrain des sports Saint-Gilles-du-Mené

Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne fromeneamitienature@gmail.com

L’événement Fan Raid Le Mené a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme Bretagne Centre