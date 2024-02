Fampitaha, fampita, fampitàna de Soa Ratsifandrihana Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, vendredi 23 février 2024.

Fampitaha, fampita, fampitàna de Soa Ratsifandrihana Entre récits radiophonique, musical et chorégraphique, ce spectacle diasporique joue entre oralité et mouvement. Vendredi 23 février, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T19:00:00+01:00 – 2024-02-23T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T19:00:00+01:00 – 2024-02-23T20:00:00+01:00

Avec Fampitaha, fampita, fampitàna, signifiant la comparaison, la transmission, la rivalité en malgache, la chorégraphe Soa Ratsifandrihana fabrique une histoire qu’elle aurait aimé entendre et voir. Entre récits radiophonique, musical et chorégraphique, ce spectacle diasporique joue entre oralité et mouvement, pour nous rappeler que nos corps, au même titre que nos paroles ou nos sons, portent des histoires. Soa s’entoure du guitariste Joël Rabesolo et des performeur•ses Audrey Merilus et Stanley Ollivier, avec qui elle voyage vers une errance, une créolisation peut-être.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/event/313519-ouverture-publique-fampitaha-fampita-fampitana-de-soa-ratsifandrihana »}]

spectacle vivant danse

© Lara Gasparotto