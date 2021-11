Versailles Maison de quartier Notre-Dame Versailles, Yvelines Family time Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Family time Maison de quartier Notre-Dame, 4 décembre 2021, Versailles. Family time

Maison de quartier Notre-Dame, le samedi 4 décembre à 10:00

La maison de quartier, en collaboration avec l’association relaxation Phare vous accueille pour une séance de relaxation en famille – 1 parent et 1 enfant entre 1 et 6 ans. Cet atelier est proposé dans le cadre des activités à destination des familles proposées un samedi par mois.

Sur inscription

Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:30:00

