Family Street Concept Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Family Street Concept Montreuil, 16 juillet 2022, Montreuil. Family Street Concept Place du Général de Gaulle Montreuil

2022-07-16 – 2022-07-16

Place du Général de Gaulle Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Family Street Concept nPlace du Général de Gaulle nSamedi 16 juillet à partir de 10h n———————————– nPendant ces deux jours, la Ville de Montreuil-sur-Mer vous propose des activités, des initiations, avec l’installation de modules pour la pratique Trottinette/Skate/BMX, des initiations avec les associations sportives, des stands, des activités artistiques et beaucoup d’autres choses à découvrir dans le programme ! Pour tous +33 3 21 06 01 33 http://www.ville-montreuil-sur-mer.fr/ Family Street Concept nPlace du Général de Gaulle nSamedi 16 juillet à partir de 10h n———————————– nPendant ces deux jours, la Ville de Montreuil-sur-Mer vous propose des activités, des initiations, avec l’installation de modules pour la pratique Trottinette/Skate/BMX, des initiations avec les associations sportives, des stands, des activités artistiques et beaucoup d’autres choses à découvrir dans le programme ! Pour tous Place du Général de Gaulle Montreuil

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse Place du Général de Gaulle Ville Montreuil lieuville Place du Général de Gaulle Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Family Street Concept Montreuil 2022-07-16 was last modified: by Family Street Concept Montreuil Montreuil 16 juillet 2022

Montreuil