Billet valable une journée du 15 avril au 5 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 95cm Petits et grands amoureux de la nature, de la détente, en famille ou entre amis, venez découvrir Family Park, parc d’attraction d’une superficie de 6 hectares arborés dans un cadre naturel et accueillant.A Sorigny, Family Park propose de nombreuses activités : grande roue, carrousel, cinéma Multi-D, attractions à sensations fortes ou encore rencontre avec les mascottes Ricky et Violette pour les plus petits.A partir de Juin profitez également de l’espace aquatique avec ses multiples jets d’eau et toboggans.Possibilité de pique-niquer ou bien de se restaurer sur place.Plus de 44 attractions à volonté vous attendent pour s’amuser avec toute la famille !INFORMATIONS PRATIQUES• Parking gratuit• Gratuit pour les moins de 95cm

FAMILY PARK SORIGNY LE PETIT NETILLY Indre-et-Loire

