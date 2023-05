Family Festival à la Fondation Louis Vuitton, 17 juin 2023, .

Du samedi 17 juin 2023 au dimanche 18 juin 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Enfant : 8€ pour une journée

Adulte : 18€ pour une journée

Billet Tribu : 2 adultes + 4 enfants : 46€

Le billet est valable pour une journée et donne accès à l’ensemble des activités du Festival, à l’exposition de la Fondation Louis Vuitton et au Jardin d’Acclimatation.

La Fondation, en partenariat avec le Jardin d’Acclimatation, propose la 3e édition du Family Festival ! Week-end festif et créatif, la Fondation – le bâtiment de Frank Gehry et l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains » – et le Jardin, deviennent un terrain de jeux pour les enfants et leur famille. Ateliers artistiques, spectacles, danse hip-hop, parcours contés et pratiques sportives : tout est fait pour s’amuser, expérimenter, découvrir, s’initier ou déguster…

La programmation invite petits et grands à découvrir le bâtiment de la Fondation et son exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains ». Des terrasses au Jardin, en passant par l’Auditorium ou les Galeries, guidés par vos enfants, profitez d’un programme éclectique. Venez passer une journée joyeuse et surprenante au fil de spectacles poétiques comme « Le petit B » création de la chorégraphe Marion Muzac, de cours de danse hip-hop en plein air, d’une fresque collaborative avec l’artiste BAULT pour finir par un concert de Chassol dans l’Auditorium ! Les tout-petits ne sont pas oubliés avec un programme dédié : atelier « Jeu-minots » proposé par l’artiste Claude Como, dispositif de d’Élisa Géhin, artiste et illustratrice, parcours bébés, spectacle et espace détente.

Et aussi, des foodtrucks pour régaler toute la famille : Pizza del Popolo et la Cantine du marché.

Découvrez la programmation en détail

Plusieurs lieux : la Fondation Vuitton – le bâtiment de Frank Gehry et l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains » – et le Jardin d’Acclimatation.

Contact : https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/family-festival-2023 https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/family-festival-2023

©Fondation Vuitton/Family Festival