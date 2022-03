Family Day : Zool – Sylvie Le Quéré Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Family Day : Zool – Sylvie Le Quéré Le Regard du Cygne, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 16h30

Le samedi 02 avril 2022

de 10h00 à 11h30

payant

« Zool a la peau qui gratte, Zool a la peau qui pèse ». Ainsi se présente Zool, la créature étrange et poétique imaginée par la chorégraphe Sylvie Le Quéré. Tout entier recouvert de feuilles de papier journal, Zool est un être qui se froisse, qui bruisse, roule, saute et se métamorphose. Il convoque des jeux de textures, minérales ou animales, et des mythologies modernes et primitives. En perpétuelle recomposition, Zool nous balade dans l’imaginaire pour inventer de faux rites de passage, dans nos sociétés contemporaines. En 1998 SYLVIE LE QUÉRÉ fonde Grégoire & Co. Sa première pièce, Grégoire, marque l’identité de la compagnie: transversalité, recherche d’espaces transitionnels, relation des corps à l’environnement. Depuis 2014, elle dirige un espace de création : LE LIEU à Guingamp. Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville Paris 75020 Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/family-day-zool-sylvie-le-quere/ https://www.facebook.com/leregarducygne Date complète :

2022-04-02T10:00:00+01:00_2022-04-02T11:30:00+01:00;2022-04-02T15:00:00+01:00_2022-04-02T16:30:00+01:00

© Bastien-Capela

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Regard du Cygne Adresse 210, Rue De Belleville Ville Paris lieuville Le Regard du Cygne Paris Departement Paris

Le Regard du Cygne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Family Day : Zool – Sylvie Le Quéré Le Regard du Cygne 2022-04-02 was last modified: by Family Day : Zool – Sylvie Le Quéré Le Regard du Cygne Le Regard du Cygne 2 avril 2022 Le Regard du Cygne Paris Paris

Paris Paris