Family Day : Playground de Julie Meyer-Hein Studio Le Regard du Cygne, 4 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 15h à 17h

de 10h à 12h

payant

Programmation gratuite pour les moins de 12 ans, Family Day est un temps ouvert dédié à toute la famille. Conçus pour les plus petits comme les plus grands, deux ateliers de pratique et deux spectacles, sont à expérimenter tout au long de la journée.

Entourés de mobiles suspendus, les plus petits sont les maîtres d’œuvre. Pour cause, c’est par l’observation attentive de leurs gestes et leurs manières de s’amuser que la chorégraphie s’échafaude. Comme les enfants, un musicien et deux danseuses apprivoisent alors la gravité, le balancement, le tournoiement ou la chute. Entre lâcher prise et retenue, l’atelier et spectacle Playground active nos facultés d’attention, d’écoute et de jeu.

En partenariat avec le festival les Enfants D’Abord

Interprète pour Christine Gérard, Laurence Pagès et Christina Towle, JULIE MEYER-HEINE mène également des créations multiformats croisant les champs artistiques et pédagogiques. Son intérêt porte sur le corps de l’interprète, normé, sensoriel ou vieillissant



Distribution

Musique Viktor Benev / Transmission et interprétation Julie Meyer Heine et Isabelle Pierre Jacquemin / Plasticienne Anne Balthazard

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/

