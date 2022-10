Family Day : Le lapin et la reine – Nina Vallon Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Programmation gratuite pour les moins de 12 ans, Family Day est un temps ouvert dédié à toute la famille. Conçus pour les plus petits comme les plus grands, un atelier de pratique et un spectacle, sont à expérimenter tout au long de la journée. Lors de ses parties d’échecs, la reine a toujours un coup d’avance. Elle connait le jeu par coeur ! Un soir, alors qu’elle suit un mystérieux lapin blanc surgi de nulle part, la reine se retrouve propulsée dans un damier géant et les choses ne se passent plus du tout comme prévu ! Librement inspirée de l’univers d’Alice au pays des merveilles, Le Lapin et la Reine se raconte en langue des signes, en musique, en lumière et surtout, en mouvement. En nous plongeant dans son monde magique et mouvant, Nina Vallon aborde avec humour et sensibilité les questions soulevées par la différence. Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75020 Paris Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregarducygne.com/family-day-le-lapin-et-la-reine/

