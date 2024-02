Family Day avec la Compagnie l’Éclaboussée – à partir de 3 mois Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 1 ans. payant

+ d’informations : 01 43 58 55 93 #4 / info@leregarducygne.com

TARIFS

Tarif plein 15€

Tarif réduit* 10€

Spectacle de danse et atelier parents/enfants accessible à partir de 3 mois

Family Day est un temps ouvert dédié à toute la famille. Conçue pour les petits comme pour les grands, un spectacle et un atelier de pratique artistique seront à découvrir.

Ouvrons bien grand nos oreilles : dans ce spectacle à mi-chemin entre une sieste musicale et un concert dansé, le plaisir du son et le plaisir du mouvement sont intimement liés. La danseuse Stéphanie Moitrel et le musicien multi-instrumentiste Boris Kohlmayer, créent un univers contemplatif, primitif et joyeux dans lequel se rencontrent paysages sonores singuliers et mouvements évoquant les règnes du vivant. Leur monde tout doux nous enveloppe et nous sommes finalement invités à jouer avec eux dans cet espace adressé aux tout petits accompagnés d’adultes.

La danseuse STÉPHANIE MOITREL et le musicien BORIS KOHLMAYER se rencontrent lors d’ateliers parent/enfant de l’association 1.9.3. Soleil ! Sensibles . des sujets communs tel l’épanouissement de la conscience écologique des tout-petits, ils se lancent dans une création.

Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210 Rue de Belleville 75020

Contact : https://leregarducygne.com/family-day-stephanie-moitrel-et-boris-kohlmayer-%f0%9d%90%b8%f0%9d%91%90%f0%9d%91%9c%f0%9d%91%a2%f0%9d%91%a1%f0%9d%91%92-%f0%9d%91%97%f0%9d%91%92-%f0%9d%91%91%f0%9d%91%8e%f0%9d%91%9b/ +33143585593 info@leregarducygne.com

Clemence Belenus