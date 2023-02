Family Day au CIAM CIAM – Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR Sous les chapiteaux et la pinède du CIAM, petits et grands pourront profiter d’une journée de festivités placée sous le signe des arts du cirque et de la nature.

Des parenthèses artistiques viendront également ponctuer cette journée pleine de surprises.



Un village de foodtrucks locaux s’installera tout au long de la journée, pour proposer une offre de restauration variée, sucrée et salée. Fort du succès de sa première édition, le Centre International des Arts en Mouvement, lieu de vie culturel à Aix-en-Provence, convie les familles pour sa Family Day, une grande journée riche en activités. CIAM – Centre International des Arts en Mouvement CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence

