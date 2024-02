Family Day au CIAM CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence, dimanche 7 avril 2024.

Family Day au CIAM CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le CIAM,, lieu de vie culturel à Aix-en-Provence, convie les familles pour sa Family Day, une grande journée riche en activités.

Sous les chapiteaux et la pinède du CIAM, petits et grands pourront profiter d’une journée de festivités placée sous le signe des arts du cirque et de la nature. Cette journée réserve, pour toute la famille, de nombreuse activités.



Au programme de cette grande journée dédiée aux familles et à la nature :

Une école éphémère de cirque pour les kids de 4 à 14 ans.

Des ateliers créatifs pour enfants et ados.

Une grande gratiféria solidaire, pour donner ou recevoir selon vos besoins.

De la grimpe aux arbres.

Des ateliers de fabrication de fleurs en tissu.

Un musée numérique en libre accès.

Des baptêmes de Grand Trapèze Volant pour les plus téméraires, mais aussi des démonstrations gratuites pour ceux qui préfèrent attendre encore un peu.

Des jeux XXL de plein air pour se divertir entre deux activités et un espace éveil pour les plus petits.

Un marché artisanal de producteurs locaux.

Un village de foodtrucks pour ravir toutes les papilles et encore d’autres surprises à découvrir le jour J.



⚠certaines activités, payantes comme gratuites, sont sur réservation, pensez à consulter le site internet du CIAM. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

