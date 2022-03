Family Day au CIAM Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence.

CIAM – Centre International des Arts en Mouvement
4181 Route De Galice
Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre d’Une 5ème Saison – Biennale d’Art et de Culture d’Aix-en-Provence, le CIAM accueille le public pour une journée conviviale en famille !



Petits et grands pourront profiter au grand air de la belle saison. Le CIAM a prévu une journée pleine de surprises et d’activités pour l’occasion !



Au programme :

● Des ateliers de cirque pour se dépenser,

● Un vide-dressing spécial kids,

● Un village de foodtrucks et marché de producteurs locaux pour les plus gourmands,

● Des jeux collectifs (molky, badminton, pétanque, etc.) qui raviront petits et grands,

● Un musée et ateliers numériques pour les kids.



Il y a en pour tous les âges, et pour tous les goûts !

Dans le cadre d’Une 5ème Saison, le CIAM invite le public dimanche 27 mars à profiter de la belle saison en famille.

contact@ciam-aix.com +33 4 65 04 61 42 http://www.artsenmouvement.fr/

