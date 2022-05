Family circus, 3 décembre 2022, .

Family circus

2022-12-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-03

Trois frères se retrouvent une fois par an chez l’aîné, Jules, celui qui a réussi, notaire de province au naturel angoissé. Antoine, homosexuel, dirige une agence de communication. Patrick, le plus jeune, comédien et metteur en scène, galère quelque peu. Ils se confient les uns aux autres, non sans complicité. On apprend les ambitions politiques de la femme de Jules, maire puis députée, qu’il trompe allègrement. Antoine, malgré les difficultés dans son couple avec un compagnon alcoolique, adopte un enfant. Patrick vient d’avoir un fils mais se fait rapidement plaquer par sa compagne et ne réussit pas à retrouver l’amour. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

© Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-18 par