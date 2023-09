Family Brunch Digital Village Paris, 24 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 24 septembre 2023

de 10h00 à 15h00

.Tout public. payant

Un brunch tranquille pour les parents. Animé pour les enfants! Compliqué de profiter d’un brunch quand on est avec ses enfants? Venez découvrir nos Family Brunch avec une zone parents associé à un espace enfants qui pourront dessiner, jouer à des jeux de société ou au babyfoot et faire pleins d’autres activités.

Les parents brunchent…

Au menu pour les parents, vous disposez d’une formule avec une boisson chaude, un jus de fruit, 2 mini-viennoiseries, les plats et les desserts du jour pour seulement 23€.

Et une mini formule à 7€ pour vos enfants, dans laquelle nous proposons un verre de sirop, une assiette avec légumes, frites et poulets, un fromage blanc et un fruit pour les vitamines.

les enfants jouent!

Dans un espace dédié à vos enfants, nous mettons à disposition gratuitement de nombreuses activités pour les occuper.

Ils pourront dessiner, construire des Lego, jouer à des jeux de société, faire des parties de babyfoot, découvrir des jeux de rétro gaming sur notre borne d’arcade ou des nouveaux jeux sur la switch!

Plus d’informations sur le brunch, c’est ici !

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : https://www.digital-village.com/cafe-du-village/paris/le-family-brunch-de-digital-village

