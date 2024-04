FAMILY BOX ADVENTURE Rennes – Rennes parc expo Bruz, jeudi 11 avril 2024.

FAMILY BOX ADVENTURE Montez à bord de la BOX 11 et 12 avril Rennes – Rennes parc expo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

Chers Amis

La Family box débarque pour la 4ème fois au parc des expositions. Ce merveilleux vecteur de cohésion et de chaleur humaine, crée depuis 3 ans au studio Haut en Images, se déplace pour ton plus grand plaisir.

Mais en vrai c’est quoi ce truc ?

Ce truc, c’est ce qui viendra dépoussiérer ta photo de classe, ta photo de famille, qui développera ton image de cohésion au sein de ton entreprise, et qui pourra même s’inviter dans ton mariage et tes anniversaires.

En avançant dans ton périple du salon, tu trouveras une boite d’un mètre, montée sur palettes à hauteur.

Laisse-toi alors embarquer par ce jeu de lumière incroyable, qui éclaire chacun de tes mouvements. que tu sois réservé, curieux, téméraire et même timide, cette box s’adaptera à toi et à ta position la plus farfelue.

De plus, tu pourras profiter de la vision en direct dans l’écran d’ordinateur grâce à la capture en mode connecté. En gros tu te verras en direct quoi …

Apposes ton commentaire et tes impressions à la fin via un QR code, et reçois par mail, sous 1 semaine maxi, en format carré (de 4 à 6 cases) ton montage final.

Facilement imprimable avec une qualité de détourage et de retouche professionnelle, il épatera tes collègues et tes proches.

Bienvenue à tous.

Rennes – Rennes parc expo 35172 Bruz Bruz 35172 Ille-et-Vilaine Bretagne

BOX 12 cases