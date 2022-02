Familles en Jeu à Parentis-en-Born Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Familles en Jeu à Parentis-en-Born Parentis-en-Born, 21 février 2022, Parentis-en-Born. Familles en Jeu à Parentis-en-Born Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

2022-02-21 – 2022-02-21 Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey

Parentis-en-Born Landes EUR 0 0 Le Pôle Petite Enfance de la Ville de Parentis-en-Born vous propose de participer à l’animation FAMILLES EN JEU, le lundi 21 février 2022, à la salle des fêtes. Benoît d’AS2PIK (vente de jeux de société et animations ludiques) vous accompagnera dans la découverte de jeux de sociétés originaux (jeux de plateau, jeux mémo, etc). Deux rendez-vous sont proposés : Le matin, de 9h30 à 11h30, pour les 0-6ans : matinée ludique avec divers jeux pour les plus petits (jeux de société, manipulations, parcours…). L’après-midi, de 14h à 17h : des jeux pour tous et pour tous les âges, venez partager un moment convivial en famille. L’entrée est libre et ouverte à tous. Le Pôle Petite Enfance de la Ville de Parentis-en-Born vous propose de participer à l’animation FAMILLES EN JEU, le lundi 21 février 2022, à la salle des fêtes. Benoît d’AS2PIK (vente de jeux de société et animations ludiques) vous accompagnera dans la découverte de jeux de sociétés originaux (jeux de plateau, jeux mémo, etc). Deux rendez-vous sont proposés : Le matin, de 9h30 à 11h30, pour les 0-6ans : matinée ludique avec divers jeux pour les plus petits (jeux de société, manipulations, parcours…). L’après-midi, de 14h à 17h : des jeux pour tous et pour tous les âges, venez partager un moment convivial en famille. L’entrée est libre et ouverte à tous. +33 5 58 78 40 02 Le Pôle Petite Enfance de la Ville de Parentis-en-Born vous propose de participer à l’animation FAMILLES EN JEU, le lundi 21 février 2022, à la salle des fêtes. Benoît d’AS2PIK (vente de jeux de société et animations ludiques) vous accompagnera dans la découverte de jeux de sociétés originaux (jeux de plateau, jeux mémo, etc). Deux rendez-vous sont proposés : Le matin, de 9h30 à 11h30, pour les 0-6ans : matinée ludique avec divers jeux pour les plus petits (jeux de société, manipulations, parcours…). L’après-midi, de 14h à 17h : des jeux pour tous et pour tous les âges, venez partager un moment convivial en famille. L’entrée est libre et ouverte à tous. pxhere

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Ville Parentis-en-Born lieuville Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Departement Landes

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born/

Familles en Jeu à Parentis-en-Born Parentis-en-Born 2022-02-21 was last modified: by Familles en Jeu à Parentis-en-Born Parentis-en-Born Parentis-en-Born 21 février 2022 Landes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Landes