Familles en fêtes Parc Jean Perdrix Valence

Familles en fêtes

Parc Jean Perdrix, le samedi 14 mai à 11:00

Parc Jean Perdrix, le samedi 14 mai à 11:00

Des stands d’information, des ateliers parents-enfants, des expositions, des spectacles….Bref une grande journée festive et la possibilité de pique-niquer Tous les acteurs du territoire vous propose cette belle journée avec des découvertes tout au long de la journée

entrée libre

