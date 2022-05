Familles en fête au Parc Jean Perdrix Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Familles en fête au Parc Jean Perdrix Valence, 14 mai 2022, Valence. Familles en fête au Parc Jean Perdrix Parc Jean Perdrix 122, route de Montelier Valence

2022-05-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00 Parc Jean Perdrix 122, route de Montelier

Valence Drôme Des stands d’information, des ateliers parents-enfants, des expositions, des spectacles… Une grande journée festive et la possibilité de pique-niquer. https://www.valence.fr/ Parc Jean Perdrix 122, route de Montelier Valence

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Parc Jean Perdrix 122, route de Montelier Ville Valence lieuville Parc Jean Perdrix 122, route de Montelier Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Familles en fête au Parc Jean Perdrix Valence 2022-05-14 was last modified: by Familles en fête au Parc Jean Perdrix Valence Valence 14 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme