Lot-et-Garonne Lavardac La Bibliothèque de Lavardac invite à une journée de jeux en famille : animation «Familles bâtisseuses» avec la Brigade d’Animation Ludique à la salle des associations. Cette journée « Familles Bâtisseuses Itinérantes » est animée par la Brigade d’Animation Ludique et le réseau Familles & Co. La Bibliothèque de Lavardac invite à une journée de jeux en famille : animation «Familles bâtisseuses» avec la Brigade d’Animation Ludique à la salle des associations. Cette journée « Familles Bâtisseuses Itinérantes » est animée par la Brigade d’Animation Ludique et le réseau Familles & Co. +33 6 95 43 75 01 Brigade d’Animation Ludique

