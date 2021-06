La Réunion La Réunion 47700, La Réunion Familles bâtisseuses La Réunion La Réunion Catégories d’évènement: 47700

La Réunion

Familles bâtisseuses La Réunion, 6 juin 2021-6 juin 2021, La Réunion. Familles bâtisseuses 2021-06-06 – 2021-06-06 Salle des fêtes Le bourg

La Réunion 47700 La Réunion Festival itinérant du jeu de construction, à l’invitation des ludothèques partenaires du Lot-et-Garonne. Entrée gratuite et masquée. Festival itinérant du jeu de construction, à l’invitation des ludothèques partenaires du Lot-et-Garonne. Entrée gratuite et masquée. +33 6 95 43 75 01 Festival itinérant du jeu de construction, à l’invitation des ludothèques partenaires du Lot-et-Garonne. Entrée gratuite et masquée. Festival itinérant du jeu de construction, à l’invitation des ludothèques partenaires du Lot-et-Garonne. Entrée gratuite et masquée. OTCLG

Détails Catégories d’évènement: 47700, La Réunion Étiquettes évènement : Autres Lieu La Réunion Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville La Réunion lieuville 44.29185#0.12647