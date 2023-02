A la découverte de la ferronnerie, du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023 Famille Godart ferronnerie La Ferté-Beauharnais Catégories d’Évènement: La Ferté-Beauharnais

Loir-et-Cher

A la découverte de la ferronnerie, du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023 Famille Godart ferronnerie, 27 mars 2023, La Ferté-Beauharnais. A la découverte de la ferronnerie, du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023 27 mars – 2 avril Famille Godart ferronnerie Stéphane Godart, ferronnier d’art passionné, met son savoir-faire au service des particuliers et des collectivités pour des structures ou menuiseries en fer forgé. Famille Godart ferronnerie 444 rue des grandes bornes 41210 La Ferté Beauharnais La Ferté-Beauharnais 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le travail du fer est notre spécialité depuis plus de 3 générations. Nous intervenons dans le neuf ou dans la rénovation pour concevoir et fabriquer vos ouvrages métalliques à la main et avec des matériaux 100 % français.

Vous pouvez nous confier la création de votre porte de garage, gloriettes, fenêtres ou vos clôtures en fer plein ce qui permet une estimation de durée de vie de plus de 100 ans !

Nous pouvons aussi fabriquer d’autres ouvrages spécifiques destinés à embellir votre maison. Vous aurez la possibilité de personnaliser la forme, la texture et la finition des réalisations. Comme prestation supplémentaire, nous nous occupons de l’installation de vos menuiseries métalliques.

Venez découvrir nos diférents postes de travail. Nous exposons nos créations dans notre showroom cela vous permettra de découvrir un large choix de nos produits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Famille Godart Ferronnerie

